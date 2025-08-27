Collboni viatja a Turquia per participar en els actes de suport a l'alcalde d'Istanbul empresonat

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha viatjat aquest dimecres a Turquia per participar en els actes de suport a l'alcalde d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, detingut i empresonat al març pel govern de Recep Tayyip Erdogan per suposats motius polítics, ha explicat el consistori en un comunicat.
Collboni, que des de juny ostenta la vicepresidència d'Eurocities, participarà junt amb una delegació d'alcaldes europeus, entre ells el d'Atenes, Budapest, Sofia, Timisoara, Utrecht, Zagreb i el tinent d'alcalde de París, en diversos actes que es perllongaran fins al divendres.
El dijous, l'alcalde de Barcelona visitarà l'Ajuntament Metropolità d'Istanbul (IMM) i a continuació participarà en la roda de premsa d'Eurocities, on tots els alcaldes de la delegació prendran la paraula, i després realitzarà declaracions davant la presó de Silivri, on Imamoglu roman en presó preventiva.