Collboni viatja a Nova York per la cimera de ciutats O20 i es reunirà amb Mamdani

La cimera acorda recomanacions polítiques en economia i urbanisme sostenible per als líders del G20
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, inicia aquest divendres un viatge institucional a Nova York per participar en la cimera d'alcaldes de ciutats Urban20 (O20), i aquest dissabte preveu reunir-se amb el seu homòleg novaiorquès, Zohran Mamdani.
Collboni participarà en reunions i sessions públiques i de treball, juntament amb la comissionada d'Afers Europeus de l'Ajuntament de Barcelona, Mar Jiménez, "amb l'objectiu de consolidar el lideratge de Barcelona en l'àmbit internacional en la lluita per garantir el dret d'accés a l'habitatge", ha informat el consistori en un comunicat.
La cimera de ciutats O20 se celebrarà a Nova York de dissabte a dilluns, i en l'edició d'aquest any les tres prioritats clau seran l'habitatge assequible i el sensellarisme; l'acció climàtica, la sostenibilitat i la resiliència, i la protecció de les comunitats immigrants i la mobilitat humana.
D'aquesta cimera sorgirà un document de conclusions i propostes, l'anomenat 'Communiqué', a fi que les ciutats els entreguin als seus caps de govern i d'estat i que el tinguin en consideració per a la pròxima reunió de la plataforma G20 que se celebrarà al desembre a Miami.
AGENDA DE COLLBONI
Collboni participarà dissabte en les sessions de treball previstes durant la trobada de ciutats i dissabte a les 13.15 hores (hora local), es reunirà amb el seu homòleg de Nova York, Zohran Mamdani, per "compartir visions i projectes de les seves respectives ciutats", amb la qual cosa serà la primera autoritat espanyola a reunir-se amb Mamdani després de prendre possessió del càrrec.
Diumenge a les 11.30 hores (hora local), Collboni participarà en la sessió 'Habitatge, assequibilitat i el dret a quedar-se', que encapçala juntament amb la cap de govern de Ciutat de Mèxic, Clara Brugada, i en què tots dos exposaran les polítiques d'habitatge que estan impulsant a les seves ciutats.
L'obertura de la sessió anirà a càrrec de la tinent d'alcalde d'Habitatge de l'Ajuntament de Nova York, Leila Bozorg; i, posteriorment, els alcaldes i alcaldesses de Roma (Roberto Gualtieri), San Diego (Todd Gloria) i Rotterdam (Carola Schouten) i la tinent d'alcalde de Los Angeles, Dilpreet Sidhu, tindran una conversa moderada per la secretària general de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), Emilia Saiz.
En aquest panell, Collboni compartirà les principals polítiques d'habitatge que s'estan duent a terme a Barcelona, els efectes que estan tenint i "defensarà el dret a quedar-se dels veïns i veïnes a les ciutats".
RELACIÓ AMB EL G20
Fundada el 2018, Urban20 (O20) és una plataforma de diplomàcia urbana que reuneix anualment les principals ciutats dels països membres del G20, amb l'objectiu de compartir i crear recomanacions polítiques per als líders del G20 sobre aspectes com l'economia, el clima i l'urbanisme sostenible.
La iniciativa O20 està convocada de manera permanent per C40 Cities (una xarxa global d'alcaldes) i CGLU, amb el lideratge d'una o dues ciutats d'acollida, que canvien cada any.
Aquest any, són les ciutats de Nova York i Los Angeles: Nova York acull aquest setembre la cimera d'alcaldes, mentre que Los Angeles va acollir la reunió d'equips tècnics ('sherpa meeting') l'11 i 12 de maig.
En aquesta edició de la cimera de l'O20 hi participaran alcaldes i representants de 38 ciutats, entre les quals: Amsterdam, Atlanta, Boston, Bristol, Buenos Aires, Chicago, Copenhaguen, Denver, Freetown, Manchester, Hèlsinki, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Tòquio, Torí, Toronto, Londres, Los Angeles, Ciutat de Mèxic o Miami.