Collboni viatja a Jordània i visitarà el centre de l'ONU per a refugiats palestins

L'Ajuntament es reafirma en la seva postura després del rebuig d'Israel a l'entrada de l'alcalde
BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viatja aquest diumenge a Jordània, on estarà dos dies i visitarà el centre d'acció humanitària de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA) prop de la capital, Amman.
Així, reprèn part del viatge que va haver de començar divendres visitant les ciutats de Betlem i Ramal·lah, però no va poder perquè Israel va revocar el seu visat poc abans de viatjar a Tel-Aviv, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Collboni i la segona tinent d'alcalde de Relacions Internacionals i Drets Humans, Maria Eugènia Gay, es reuniran amb el sotsdirector de programes de la UNRWA, Khunal Dar, per veure com es gestiona des d'aquest punt l'enviament d'ajuda d'emergència a Gaza, així com el funcionament del nou campament d'Amman i el seu programa de salut, projectes cofinançats per l'Ajuntament.
L'alcalde es reunirà també amb el seu homòleg d'Amman, Youssef al-Shawarbeh, amb l'objectiu d'"estrènyer llaços" entre les dues ciutats.
"EL COMPROMÍS DE LA CIUTAT"
El comunicat municipal afirma que la negativa d'Israel a permetre l'entrada de Collboni a Tel-Aviv "serveix per reforçar el compromís de la ciutat amb els principis que històricament han guiat la seva acció" en les relacions internacionals.
"L'Ajuntament entén la diplomàcia de ciutats com un mecanisme estratègic per afavorir el diàleg i la pau", d'acord amb l'Estratègia Internacional de Barcelona 2025-2029, afegeix.
També constata que "la implicació de Barcelona per afavorir la pau entre l'estat d'Israel i Palestina ve des de lluny", i posa com a exemple que la UE i els països de la riba sud del Mediterrani van aprovar el 1995 la 'Declaració de Barcelona', que defineix com a llavor de l'actual Unió pel Mediterrani i inspirada en els Acords de Pau d'Oslo.
A més, recorda que la ciutat "ha desplegat històricament una intensa cooperació tècnica directa amb Gaza" i a través d'ONG i especialment, a través de la UNRWA.
Actualment, està en marxa el projecte per distribuir menjar al com Barcelona ha aportat 300.000 euros i que aquest dilluns visitarà l'alcalde; i el 2024 Barcelona va doblegar la seva aportació econòmica ordinària a aquest organisme, arribant als 190.000 euros anuals.