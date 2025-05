Collboni viatja a Brussel·les per debatre sobre l'habitatge a Europa dimecres i dijous

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viatjarà a Brussel·les aquest dimecres i dijous per presentar el Dictamen d'habitatge del Comitè de les Regions i el Pla Europeu d'Acció per l'Habitatge de Mayors for Housing.

Participarà en reunions i sessions públiques i de treball amb la comissionada d'Afers Europeus de l'Ajuntament de Barcelona, Mar Jiménez, informa l'Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.

Dimecres l'alcalde, com a membre i ponent del Comitè COTER (Comissió de Política de Cohesió Territorial), presentarà el Dictamen d'habitatge davant del Comitè de les Regions i participarà en una audiència sobre habitatge en la Comissió Especial sobre la Crisi de l'Habitatge en la Unió Europea.

Dijous presentarà el Pla Europeu d'Acció per a l'Habitatge elaborat per les ciutats que formen part de l'aliança Mayors for Housing, que detalla les propostes de les ciutats per influir en el Pla d'Habitatge que la Comissió Europea presentarà el 2026.

Aquest document es lliurarà a la vicepresidenta executiva per a una Transició Neta, Justa i Competitiva i comissària de Competència de la Comissió Europea, Teresa Ribera; al vicepresident executiu de la Comissió Europea per cohesió i reformes, Raffaele Fitto, i al comissari responsable d'Energia i Habitatge, Donen Jorgensen.