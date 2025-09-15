Collboni veu "perfectament compatible" tenir una economia oberta i condemnar el genocidi a Gaza

Reivindica el model de Barcelona, "pensat pel sector públic i el sector privat"
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que veu "perfectament compatible tenir una economia oberta i competitiva amb la defensa dels drets humans i amb la denúncia del genocidi" que, a parer seu, Israel està cometent a Gaza.
"No hi haurà cap amenaça, cap coacció per part del Govern d'Israel que canviï la posició de la ciutat de Barcelona, de l'Ajuntament i d'aquest alcalde", ha assenyalat en el seu discurs de clausura de la jornada d'Europa Press 'Catalunya cap al futur' després que divendres el país hebreu anunciés que no assistirà al Mobile World Congress 2026 en al·legar mesures diplomàtiques i municipals que considera hostils.
D'aquesta manera, l'alcalde ha sostingut que els conceptes de desenvolupament econòmic i de defensa dels drets humans "no només no són incompatibles, sinó que formen part de la mateixa ciutat i del seu sistema de valors", que també són un reclam per a les inversions.
"És compatible tenir una economia de valors, una economia compromesa i una economia que sigui competitiva i que estigui a l'avantguarda de les inversions en àmbits com la IA", ha afegit Collboni.
Així mateix, ha assegurat que se sent orgullós de la defensa que la ciutat fa dels drets humans i la democràcia, i ha avisat: "La història jutjarà cadascú de nosaltres per les posicions en les que estem, a quin costat estàvem. I nosaltres a Barcelona, i jo com a alcalde, tinc molt clar de quin costat estic".
MODEL PÚBLIC-PRIVAT
Collboni també ha reivindicat el model de ciutat global i oberta, líder de l'economia catalana, que a parer seu representa Barcelona i que ha estat "pensat, configurat, participat i liderat pel sector públic i pel sector privat".
En aquest sentit, ha afirmat que les empreses amb seu a Barcelona són conscients que aspiren a un mercat internacional i, per tant, han de ser competitives, tot i que dins un "model just, en què l'economia ha de complir la seva funció social de distribuir la riquesa".
A més a més, ha assenyalat la sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic com el paràmetre indispensable del model barceloní en el qual, ha insistit, s'inclou la defensa "ferma i molt clara de la defensa dels seus valors i idees".
INNOVACIÓ
D'altra banda, l'alcalde ha destacat el "moment positiu" en el qual es troba la capital catalana en la seva aposta per diversificar l'economia i que, ha sostingut, es demostra en l'últim informe Global Location Trends d'IBM.
L'estudi, elaborat juntament amb Moody's Analytics, situa Barcelona com la tercera ciutat del món i primera d'Europa que més inversió està captant en projectes d'IA, ha assenyalat Collboni.
HABITATGE
Finalment, ha recordat el compromís del seu executiu amb el "dret dels ciutadans a quedar-se" a la ciutat per començar el seu projecte de vida emprenent, treballant i, sobretot, podent accedir a un habitatge.
"No només és una qüestió de dret accedir a un sostre per quedar-te a la teva ciutat o al teu barri", ha sostingut Collboni, que ha reivindicat el dret a l'habitatge com un factor de creixement econòmic.