Collboni veu les mesures del Ministeri d'Habitatge com "un gran pas cap a un mercat més just"

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat aquest dimecres les mesures que ha anunciat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, sobre exigir una justificació per als contractes temporals, com "un gran pas cap a un mercat més just", ha assenyalat en una anotació a X recollida per Europa Press.

El Govern central preveu canviar la llei de propietat horitzontal perquè els veïns puguin vetar els pisos turístics i tramitar un reial decret perquè els lloguers temporals i turístics s'incloguin en un registre únic i justifiquin la seva causalitat.

Collboni ha assenyalat que aquesta regulació estatal "reforçarà la lluita per un habitatge digne i assequible per a tothom", després que l'Ajuntament de Barcelona va anunciar la setmana passada la voluntat d'extingir els pisos turístics el 2028 i reformar la reserva del 30% per a habitatge protegit.