Collboni veu com a "pas necessari" el trasllat provisional de les parades de flors de la Rambla

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que el trasllat provisional de les parades de flors de la Rambla és "un pas necessari per avançar en la construcció de la nova Rambla" que, diu, es recuperarà aviat perquè els barcelonins gaudeixin de nou de les flors, textualment.
Ho ha dit aquest dissabte durant una visita a les 8 parades de venda de flors d'aquesta via, que a partir d'aquest dissabte es traslladaran als nous cubicles que s'han instal·lat les últimes dues setmanes en les noves ubicacions en el lateral de la plaça de Catalunya, informa el consistori en un comunicat.
"La Rambla no s'hauria convertit en el passeig més universal de la ciutat sense les seves parades de flors i sense el treball incansable dels seus floristes", ha destacat Collboni.
Les parades que s'han instal·lat a la plaça de Catalunya s'han construït amb criteris funcionals per a l'activitat dels floristes i són les que posteriorment es traslladaran als emplaçaments finals a la Rambla, una vegada acabades les obres, previsiblement, a inicis de 2027.
Els cubicles estan fabricats en una estructura metàl·lica amb elements de vidre en la seva cara frontal i construïda en acer i fibra de vidre, incorporant panells amb diferents acabats, elements de protecció solar i està dissenyada amb colors que faciliten la integració en l'entorn.
L'Ajuntament ha treballat juntament amb els titulars de les parades en actiu per pactar aquesta ubicació provisional i es va acordar que tornin a la seva ubicació original una vegada acabades les obres.