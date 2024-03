Collboni veu a Colau en una "dinàmica destructiva" per no recolzar els Pressupostos de Barcelona

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dijous que l'exalcaldesa i líder de BComú, Ada Colau, ha entrat en una "dinàmica destructiva" després que els comuns hagin rebutjat els Pressupostos de Catalunya i aquest divendres previsiblement facin el mateix amb els comptes públics de la capital catalana.

En declaracions a la Cadena Ser, recollides per Europa Press, l'alcalde ha criticat que aquest divendres hi haurà un nou lliurament "d'aquesta espècie de dinàmica destructiva en la qual ha entrat Barcelona en Comú i el seu líder, Ada Colau, i que efectivament va a tenir com a conseqüència que probablement no s'aprovin els pressupostos a Barcelona".

Collboni ha reclamat a BComú més serietat, recordant-los que són els pressupostos "ja acordats per dos partits, pel Partit Socialista i per ERC". "No són els pressupostos de Collboni, són els pressupostos d'un acord d'esquerres a Barcelona", ha reiterat.

Sobre la condició del partit d'Ada Colau d'entrar al govern municipal, l'alcalde ha defensat que abans d'una coalició "ha d'haver-hi un acord previ de polítiques, de prioritats i per tant de pressupost".

Malgrat que previsiblement s'aprovaran els comptes municipals després de la qüestió de confiança que presentarà Collboni, ha lamentat que no s'hagi pogut arribar a "un acord progressista" com "sempre" ha passat a Barcelona.

"A Barcelona sempre hi ha hagut acords progressistes des que hi ha democràcia. Hi ha hagut gairebé més de 30 anys d'hegemonia d'esquerres a la ciutat de Barcelona amb l'alcalde progressista (...) però sembla ser que la senyora Colau ha decidit que com ella no és alcaldessa, aquesta tradició s'acaba", ha retret.

El projecte de Pressupostos presentat per Jaume Collboni per 2024 arribarà al ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres sense els suports suficients per ser aprovat de manera definitiva.

Els comptes expliquen ara com ara amb els vots a favor d'ERC (amb qui el PSC va aconseguir un pacte pressupostari) i els vots en contra de BComú, Junts, PP i Vox: és a dir, suma 15 vots favorables (de 41 regidors que té el consistori) i 26 en contra.