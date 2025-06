Collboni veu que Barcelona "reforça el seu lideratge internacional" amb la vicepresidència d'Eurocities

BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha considerat que Barcelona "reforça el seu lideratge internacional" en assumir la vicepresidència d'Eurocities.

"És un orgull per a la ciutat i la situa al centre de les decisions clau de l'agenda urbana europea", ha dit aquest dissabte en una entrevista a Cope Catalunya, ha informat el mitjà en un comunicat.

Collboni ha explicat que aquesta representa un pas decisiu en la projecció internacional de la ciutat i la seva capacitat per influir en àmbits crucials com l'habitatge: "Aprofitarem la força d'Eurocities per aconseguir més recursos per construir habitatge social a les ciutats".

A més ha avançat que, si es confirma el full de ruta previst, Barcelona podria aconseguir la presidència de la xarxa al 2027: "Una cosa inèdita fins ara".

FLEXIBILITZAR EL 30%

Ha apuntat que, en qüestió de setmanes, es podria tancar un acord per flexibilitzar la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions de Barcelona, vigent des de 2018.

"Estic disposat a baixar els impostos a famílies i pimes a través de l'IBI, retocant la fiscalitat turística", ha afirmat, i ha afegit que és bastant raonable que qui visita Barcelona contribueixi als serveis que utilitza.

Així mateix, ha dit que l'Ajuntament treballa amb el Port de Barcelona en la supressió de dues terminals de creuers, "per evitar la massificació turística del centre històric".