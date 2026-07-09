Collboni valora el dret al treball i a l'habitatge com "dues cares de la mateixa moneda"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dijous que el dret al treball i el dret a l'habitatge són inseparables i "dues cares de la mateixa moneda", i ha definit com un repte majúscul l'accés de les famílies treballadores a l'habitatge.
"La lluita per la dignitat passa perquè qui treballa a Barcelona o a la seva ciutat també pugui viure a Barcelona", ha dit en el 50è aniversari de l'Assemblea de Barcelona de CCOO juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Treball, Yolanda Díaz; el líder de CCOO, Unai Sordo, i la líder a Catalunya, Belén López.
Collboni considera que Barcelona ha estat "l'autèntic bressol del moviment obrer i del moviment sindical de classe", perquè té una de llarga tradició industrial, obrera i reivindicativa.
CCOO, ESCOLA DE DEMOCRÀCIA
A més a més, creu que la construcció i consolidació del moviment sindical de classe és "indissociable" de l'assoliment de la democràcia, dels drets i les llibertats a Espanya, i ha afegit que reivindicar CCOO és reivindicar una autèntica escola de democràcia.
"Amb el pas dels anys, 50 anys, avui podem continuar dient, amb la mateixa vigència i amb la mateixa contundència, que el treball digne continua sent la millor política d'igualtat", ha afegit.