Collboni trasllada el seu suport a la comunitat veneçolana de Barcelona pel doble terratrèmol

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha traslladat el seu suport i solidaritat a la comunitat veneçolana de la ciutat, després del doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 en l'escala Richter al nord del país aquest dijous.
S'ha posat a disposició del Ministeri d'Exteriors i de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) per oferir "tota l'ajuda d'emergència necessària", segons ha publicat a Instagram.
El sisme ha elevat fins ara a 164 les víctimes mortals i a 971 el nombre de ferits, mentre el Govern veneçolà continua actualitzant les dades a mesura que es van rescatant més persones.