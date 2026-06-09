Collboni trasllada a Lleó XIV que la seva visita projecta al món els "valors" de Barcelona

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Li regala una obra de TVBoy, un llibre sobre Miró i una rajola hexagonal disseny de Gaudí
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha rebut aquest dimarts a la tarda l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha traslladat al pontífex que la seva visita serveix per projectar al món els valors que defineixen la ciutat, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.
Collboni ha destacat valors que defineixen la capital catalana com el respecte, el pluralisme, la democràcia, la igualtat, la solidaritat i el compromís amb la pau.
L'alcalde ha subratllat que Barcelona "defensa el diàleg i la convivència davant l'odi i la divisió" en un moment marcat per la incertesa, els conflictes i la polarització.
A més a més, s'ha referit a la finalització de la torre de Jesús de la Sagrada Família i a la rellevància que té per als barcelonins.
OBSEQUIS AL PAPA
Ha obsequiat Lleó XIV amb l'obra 'Barcelona, ciutat de pau' de l'artista TVBoy, en la qual es veu Lleó XVII, un colom de la pau i de fons la Sagrada Família, i una edició del llibre 'Miró i els poetes catalans', de Vicenç Altaió.
També li ha donat una rajola hexagonal dissenyada per Gaudí el 1904 amb el missatge 'Barcelona lloc de trobada, cultura i pau', en català, castellà i italià.