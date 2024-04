Collboni i Torres acorden celebrar la Comissió Interadministrativa aquest any, 13 anys després

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han acordat celebrar aquest any la Comissió Interadministrativa entre el Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament, inactiva des del 2011.

Ho han anunciat tots dos en una roda de premsa aquest dimecres després de reunir-se a l'Ajuntament i abordar els assumptes que hi ha "ara sobre la taula" entre la capital catalana i el Govern central, i reflexionar sobre la memòria democràtica.

Per Collboni, que aquesta comissió no es reuneixi des de l'octubre del 2011 és una prova de "l'anomalia" dels últims anys des del punt de vista institucional perquè diu que no hi havia una interlocució sistematitzada i organitzada.

Torres ha subratllat el compromís del Govern central amb el fet que es torni a convocar la comissió, la qual assegura que "serà exitosa", i de la qual espera arribar a acords fonamentals per al consistori i la cogovernança entre administracions.

Alguns dels assumptes que volen tractar en aquesta comissió són el finançament del transport públic, la gestió del patrimoni públic de l'Estat a Barcelona, l'actualització del conveni de Capitalitat Cultural i Científica, la Carta Municipal i Llei de Règim Especial de Barcelona.

L'alcalde veu "significatiu el canvi i la inflexió que hi ha hagut en les relacions entre administracions des que hi ha un govern progressista a Espanya" i ha remarcat la voluntat de tenir una interlocució directa amb l'Estat.