Collboni: "Tinc molt clar que l'orientació del meu govern serà progressista"

Diu que el pacte no només depèn d'ell i insisteix a arribar a un acord abans de la primavera

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dimarts que l'orientació del seu govern serà progressista i ha afirmat que amb els partits amb els quals està mantenint converses es poden garantir aquestes polítiques: "Tinc molt clar que l'orientació del meu govern serà progressista".

Així, no ha concretat si en aquest govern que ell defineix com a progressista inclou Junts o BComú, i ha dit que "el que és rellevant és què s'acorda i com es distribueixen aquestes responsabilitats", en una entrevista de Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press.

Preguntat per si Junts és progressista, ha reiterat que les polítiques s'han d'acordar "independentment de com s'autoqualifiqui un partit com Junts" i, en aquest sentit, ha afirmat que hi ha gent de Junts a l'Ajuntament que s'autoqualifica com a socialdemòcrata.

S'ENTÉN TANT AMB TRIAS COM AMB COLAU

Collboni ha insistit que s'està reunint amb tots els grups que han mostrat predisposició per governar (Junts, BComú i ERC) i ha traslladat "tranquil·litat i seguretat" perquè assegura que el seu govern està governant i funcionant a ple rendiment, ha dit.

"Quan tu et cases els dos s'han de voler casar", ha afirmat l'alcalde, que ha explicat que s'entén tant amb el líder de Junts al consistori, Xavier Trias, com amb la de BComú, Ada Colau, i ha reiterat que la ciutat tindrà pressupost i govern ampli abans de la primavera, però que no només depèn d'ell.

Tot i així, els ha demanat que abaixin "una mica el to", en referència a la proposició que van aprovar en el ple amb els vots de Junts i BComú contra la gestió del seu govern, perquè veu excessiu reprovar un govern que acaba de començar.

D'altra banda, ha dit que ell ja comptava amb que Trias i Colau es quedarien "mesos o fins i tot un any més" a l'Ajuntament per tutelar el moment de transició que diu que tenen les seves formacions.

A més, ha subratllat que "no és cert" que pactés amb el líder del PP al consistori, Daniel Sirera, no incorporar els comuns al govern, i ha descartat que Barcelona es pugui incloure en la negociació entre Junts-PSOE.