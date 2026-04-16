Collboni i Teresa Ribera aborden la situació de l'habitatge en una reunió a Barcelona

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquest dijous a la tarda en l'Ajuntament de Barcelona a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera, i han abordat la situació de l'habitatge a escala europea i les accions que s'estan desenvolupant tant a la capital catalana com des de la Comissió Europea.
En un comunicat, el consistori ha afirmat que tots dos han compartit la seva "preocupació" pel problema de l'habitatge a la Unió Europea i han posat en comú les estratègies i iniciatives que s'estan executant per part d'ambdues administracions.
En aquest sentit, Collboni li ha traslladat a la vicepresidenta la decisió de no renovar les llicències dels pisos turístics al novembre de 2028.
A més, han parlat del Pla Europeu d'Habitatge Assequible i de la pròxima publicació de l'Affordable Housing Act, així com de les negociacions del Marc Financer Plurianual de la Unió Europea amb la voluntat que contempli fons per a habitatge que arribin de forma àgil a les ciutats.
També han comentat els avenços de l'aliança de grans ciutats europees, Mayors for Housing, i de propostes com l'assignació i gestió directa de fons europeus per a les ciutats.