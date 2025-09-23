Collboni té un "pla" per instal·lar 1.000 càmeres de videovigilància a Barcelona

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dimarts que el consistori disposa d'un "pla" per instal·lar 1.000 càmeres de videovigilància a Barcelona.
En una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, el primer edil ha assenyalat que l'objectiu és instal·lar-les, textualment, a les zones més crítiques de la ciutat: "Començant per la zona del litoral i algunes àrees de Ciutat Vella".
Aquesta xifra dobla la previsió que al juny va fer el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, qui va subratllar la voluntat d'instal·lar 500 càmeres a punts d'alta concentració de persones i on es detectava més activitat delictiva.
Collboni ha assenyalat que ja estan en tràmit 500 càmeres per ser instal·lades abans que acabi el seu mandat el 2027 i ha assegurat que la implementació de les càmeres es fa sota el paraigua del garantisme legal i la protecció de drets, atès que han de ser autoritzades "directament" pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)".
Ha defensat que Barcelona està, segons ell, molt per sota en el nombre de càmeres que la mitjana europea.