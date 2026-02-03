Collboni suspèn la ZBE sine die i amplia a 24 els informadors a les estacions de Rodalies

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat aquest dimarts un decret per suspendre l'aplicació de la zona de baixes emissions (ZBE) sine die fins que es normalitzi la situació ferroviària i ha ampliat a 24 el dispositiu d'informadors a les estacions de Rodalies de la ciutat per atendre els afectats per les incidències.
Collboni ha assegurat que la situació és "inacceptable" i que manté les mesures extraordinàries desplegades, informa l'Ajuntament en un comunicat.
"Hem pres dues decisions: mantenir i augmentar el nombre d'informadors que teníem desplegats a 10 estacions de la ciutat i, a petició de la Generalitat, signar un decret per prorrogar sine die l'excepció de la ZBE", ha expressat.
Ha afegit que són mesures "excepcionals, però necessàries" en una situació que ha demanat que se solucioni i es torni a la normalitat com més aviat millor, ja que creu que és insostenible per a molts usuaris de l'àrea metropolitana.
Ha apuntat que el Metro i els autobusos estan funcionant amb normalitat i absorbint l'augment de demanda, i ha recordat que manté l'omissió de mobilitat que es va crear a l'inici de la crisi i "que es reuneix cada matí per fer el seguiment de les incidències i coordinar-se amb la Generalitat cada cop que hi ha un canvi significatiu" que afecti la ciutat.