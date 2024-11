Collboni subratlla la "valentia" dels fundadors de la Unió Militar Democràtica en el seu 50 aniversari

Destaca el seu llegat i afirma que la democràcia no cal "donar-la per descomptat"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha subratllat aquest dijous la "valentia" dels fundadors de la Unió Militar Democràtica (UMD) en la commemoració del seu 50 aniversari, després de constituir-se en 1974 per defensar la democràcia a Espanya, segons les seves paraules.

En un acte celebrat en el Saló de Cent de l'Ajuntament, al que també ha assistit la regidora de Memòria Democràtica, Raquel Gil, l'alcalde ha posat en valor el paper dels militars que "van assumir riscos i conseqüències" en defensar les seves idees democràtiques en un lloc complicat com era l'exèrcit, ha dit.

"Gràcies a ells es va poder fer la transició democràtica", ha afirmat Collboni, que també ha explicat el recorregut de la UMD des que es va constituir en 1974 fins que es va dissoldre en 1976.

Collboni també ha destacat el llegat de la UMD: "És un exemple per tots nosaltres perquè la democràcia no cal donar-la mai per descomptat, és una lluita constant des de les institucions i la societat civil".

L'alcalde ha fet un esment especial al que va ser membre de la UDM Juli Busquets, amb qui ell mateix va compartir militància, coneixement personal, fermes conviccions i profund sentit del deure, en les seves paraules.

LLIBERTAT

Durant el seu discurs, Collboni ha posat en valor que ara els homes i dones poden decidir "lliurement" formar part de l'exèrcit.

Finalment, també ha ressaltat la "llibertat" que hi ha a Espanya, ja que des de 30 anys té el seu exèrcit desplegat en missions de pau per tot el món.

EN PRIMERA PERSONA

L'acte ha comptat amb el militar Xosé Fortes, que va ser detingut en constituir-se la UMD i que ha afirmat que en aquest moment ell i els seus companys eren "demòcrates fins a la medul·la".

També ha parlat un altre dels membres de la Unió Militar Democràtica Enrique López Amor, que s'ha mostrat visiblement emocionat i ha reconegut que el seu profund pensament democràtic no encaixava amb els seus superiors militars en aquest llavors, segons ell.