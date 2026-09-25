Collboni subratlla que el projecte de supermercats públics a Barcelona no busca substituir al comerç

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que el projecte de supermercats públics a la capital catalana no busca substituir al comerç sinó "provar" si hi ha una manera diferent d'oferir alguns productes bàsics a un preu més baix.
"No es tracta de substituir al mercat. Es tracta d'ajudar al fet que, allà on sigui necessari, s'ofereixi millors respostes a les necessitats de la gent", ha dit en un article a 'El Periódico de Catalunya' recollit per Europa Press, on ha defensat la seva experiència pilot per verificar el seu funcionament.
"Els costos existeixen. Cal pagar els productes, als treballadors, la llum, el transport i la distribució. Però també hi ha maneres de rebaixar despeses. Si es treballa amb locals municipals, el cost del lloguer pot ser més baix. Si no hi ha ànim de lucre en l'activitat, es poden reduir marges", ha dit.
Creu que la prova pilot a la Marina del Prat Vermell és "un bon lloc per començar" perquè és un barri que està creixent, amb nous habitatges i nous veïns, i on encara s'ha d'acabar de construir una oferta comercial completa.
Ha comparat la proposta amb la de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, per a la ciutat nord-americana, amb la qual veu diferències: "Tenim una xarxa comercial de proximitat molt més extensa i uns sistemes públics i socials d'accés a l'alimentació més desenvolupats".