Collboni sondeja consellers d'altres grups per formar comissions de govern als districtes

L'oposició ho rebutja als quatre districtes on el PSC no té la minoria necessària



BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sondejat consellers municipals d'altres grups per formar les comissions de govern als districtes on els socialistes no tenen la minoria necessària de cinc consellers per constituir-les.

El portaveu de Junts al consistori, Jordi Martí, ha alertat de la situació en una roda de premsa aquest dimarts, en la qual ha explicat que els socialistes no arriben a aquest mínim als districtes de Sarrià-Sant Gervasi, les Corts, Gràcia i l'Eixample, i que el Govern municipal havia nomenat consellers del seu grup.

Martí ha precisat que el Govern municipal ha nomenat dos consellers de Junts sense notificació prèvia per formar part de les comissions de govern, els quals han presentat una carta de renúncia, i que hi ha hagut "dos intents més frustrats".

En una roda posterior, el portaveu del PP, Juan Milián, ha explicat que al seu grup també li ha passat el mateix amb un conseller del districte de les Corts, un nomenament que els populars han rebutjat per fer-se sense el seu vistiplau, i ha dit que "va quedar sense fer-se efectiu" en el mateix moment que se'n van adonar.

"És un exemple de la feblesa i la precarietat amb la qual el govern de Collboni està impulsant el seu projecte, que no pot continuar de cap manera. No té regidors per governar la ciutat ni prou efectius per constituir les comissions de govern", ha criticat Martí, en la línia de Milián, que també ha dit que, per ell, demostra la feblesa del Govern municipal.

NOMENAMENT "UNIDIRECCIONAL"

Fonts de BComú han explicat a Europa Press que el Govern municipal va nomenar un conseller de districte de la seva formació a Gràcia, que va ser "unidireccional" i que ho van rebutjar, i que se'ls va oferir també per a les Corts i Sarrià.

A ERC se'ls ha ofert a Sarrià (on tenen la vicepresidència), una proposta que han declarat a Europa Press que no acceptaran, i creuen que "el criteri del PSC és oferir aquests llocs als grups que tenen vicepresidències o que són segona força a cada districte".

COMPETÈNCIES TEMPORALS

Fonts municipals han recordat a Europa Press que en el procés de constitució de les comissions de govern dels districtes, que s'està duent a terme actualment, cal cinc consellers per crear-les.

En els casos en els quals no es compti amb aquest nombre de regidors per poder-ho fer, es farà un decret d'alcaldia perquè el regidor del districte "assumeixi les competències de la comissió temporalment fins que es pugui constituir".