Collboni situa el debat sobre l'Aeroport com la prioritat del Comitè Assessor d'Infraestructures

També encarrega al nou organisme debatre sobre Rodalies i l'ampliació del Port de Barcelona



BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha situat el debat sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat com la prioritat del Comitè Assessor d'Infraestructures, que l'Ajuntament ha creat en aquest mandat per debatre els reptes sobre infraestructures que afrontarà la ciutat.

Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la sessió constitutiva que el Comitè ha celebrat aquest dilluns, al costat de la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet; el president del Comitè, l'exconseller de la Generalitat Santi Vila, i l'enginyer en cap del consistori (que coordina el grup), Oriol Altisench.

Ha afirmat que l'ampliació del Prat és el debat que "té més importància", juntament amb l'ampliació del Port de Barcelona i la gestió de Rodalies, assumptes que ha encarregat als membres del Comitè, entre els quals figurava l'exalcalde Jordi Hereu, però que ja no en serà membre perquè ha estat nomenat ministre d'Indústria del nou govern de Pedro Sánchez.

"FIXAR UNA POSICIÓ CLARA"

Collboni ha insistit que l'Ajuntament ha de "fixar una posició clara" sobre els grans reptes en infraestructures que afecten la ciutat per tenir un paper de lideratge com a capital de Catalunya i de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Ha afirmat que les tres propostes que vol que s'abordin el 2024 s'han de fer des de l'equitat, la transició ecològica i la transició digital, i ha dit que no seran vinculants, sinó que són decisions "del Govern municipal i del plenari".

"No demanem solucions exactes i concretes, sinó més orientacions generals i com sostenir i defensar posicions que tinguin el màxim rigor, la màxima solvència i l'aportació de coneixement", ha dit.

Ha especificat que l'aportació de coneixement de tots els seus membres va més enllà de les posicions ideològiques, per la qual cosa ha assegurat que "no és un comitè partidista, treballa pel bé comú i per al conjunt de la ciutat".