Collboni situa en el 2027 l'acord per reduir les terminals de creuers

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha situat en el 2027 l'acord amb el Port de Barcelona per reduir de 7 a 5 les terminals de creuers, compromís assolit amb BComú en la negociació per aprovar les ordenances fiscals.

En un prec al govern dels Comuns, l'alcalde ha demanat donar un "temps raonable" a la negociació, si bé ha assegurat que culminarà abans que acabi aquest mandat amb l'objectiu de contribuir a la desmassificació del turisme.

Així mateix, ha assenyalat que si la ciutat ha arribat als 3.655.000 creueristes, un 2,4% més que el 2023, i a 791 creuers el 2024, és gràcies al conveni signat el 2018 durant l'alcaldia d'Ada Colau, i ha sostingut que ara l'objectiu és "corregir això".

La líder de BComú, Janet Sanz, ha demanat a Collboni honestedat i que "de veritat" compleixi amb el compromís de reduir les terminals ja que, en les seves paraules, és el que la ciutat de Barcelona necessita.

"Alcalde, Barcelona no està en venda i no té preu, com han demostrat amb el Park Güell, amb la privatització que van fer amb Louis Vuitton", ha retret Sanz.