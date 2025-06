Collboni, sobre Santos Cerdán: "Cap indigne ens farà baixar el cap"

Defensa que els municipis governats pel PSC estan "millor que fa 2 anys"

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona i líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest divendres que "cap indigne" farà baixar el cap al seu partit, en referència als presumptes tripijocs en contractes públics per part de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.

"Acabo fent una inevitable referència a l'actualitat política. Haig de dir-vos que cap indigne ens farà baixar el cap", ha dit durant un acte del PSC a Barcelona, amb el president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, i les alcaldesses de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés, i Reus (Tarragona), Sandra Guaita, amb motiu dels 2 anys de mandat municipal.

Ha demanat als seus companys de partit que conductes com les conegudes no els facin oblidar la missió i la "fulla de serveis" del partit, i que no sigui una coartada per frenar el progrés a Espanya, Catalunya i els ajuntaments catalans.

"Cap indigne ens farà oblidar quin és la nostra missió, la nostra força i la nostra fulla de serveis. No deixarem que cap indigne sigui la coartada de les forces de reacció per detenir el progrés a Espanya, a Catalunya i als ajuntaments catalans", ha expressat.

GOVERN DE SÁNCHEZ

Ha demanat a simpatitzants i militants del partit estar "especialment orgullosos de l'obra de govern del president Sánchez i del govern d'Espanya" perquè, davant del context internacional, ha frenat i confrontat la reacció a nivell internacional, en les seves paraules.

"És un govern que ha pujat el salari mínim, que ha reduït la precarietat laboral, que puja les pensions, que ha reduït l'atur i ha tornat la convivència a Catalunya", ha defensat.

"MILLOR QUE FA 2 ANYS"

Collboni ha fet referència també a les eleccions municipals de fa 2 anys, que el PSC va guanyar a Catalunya, i que van significar la tornada dels socialistes a l'alcaldia de Barcelona, assegurant que els pobles i ciutats governades pel PSC actualment "estan millor que fa 2 anys".

Al seu judici, això és així perquè el PSC ha fet el que fa sempre quan governa municipis, que és "estar al costat de la gent i atendre les seves necessitats, les seves esperances i els seus anhels", i que és, en part també gràcies al Govern que encapçala el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha agraït el seu perfil municipalista.

Ha assegurat que els municipis estan millor en matèries com la seguretat ciutadana perquè les xifres comencen a donar una mica d'oxigen, en les seves paraules; o en habitatge: "Hem afrontat d'una forma clara i decidida el problema de l'habitatge que afecta a les famílies treballadores i de les classes mitjanes".

També en protecció de l'espai públic, en el combat de les causes del canvi climàtic, o en la protecció de les persones que "necessiten més del sector públic".