Collboni i Rull encapçalen la comitiva municipal de la Mercè després d'assistir a la missa

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Una vintena de treballadors de biblioteques protesten davant de l'Ajuntament
BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull, han encapçalat aquest dijous a migdia la comitiva des de la Basílica de la Mercè fins a l'Ajuntament, per presenciar-hi la Diada Castellera des del balcó.
La comitiva ha sortit del temple cap a les 12, en acabar la missa oficiada pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i a què han assistit també diversos líders municipals i integrants del govern de Collboni.
Els assistents a la basílica s'han trobat fora amb els regidors d'ERC i BComú, que no han estat a la missa, sinó que han anat directament a la comitiva popular fins al consistori.
ARRIBADA A L'AJUNTAMENT
Amb una trentena de músics, la Banda Municipal de Barcelona ha obert camí pel carrer Ample fins a la de Regomir, per on la comitiva ha avançat fins a arribar a l'Ajuntament, just abans d'arribar a la plaça Sant Jaume.
A més de músics i polítics, ha participat en la comitiva una representació de la cultura popular de la ciutat, amb gegants i castellers.
La comitiva s'ha obert camí envoltada d'una multitud de ciutadans, reunits per presenciar la música de la Banda Municipal i observar d'a prop als elements festius.
TREBALLADORS MUNICIPALS
Just abans d'entrar a l'Ajuntament, la comitiva s'ha trobat amb la concentració d'una vintena de treballadors de les biblioteques municipals per protestar contra el govern per la falta d'entesa per aplicar-se'ls el nou conveni municipal.
Una de les manifestants ha intentat apropar-se a l'alcalde, però s'ho han impedit els agents de la Guàrdia Urbana que l'envoltaven: "Recursos Humans us menteixen", ha alertat la treballadora.
Els regidors dels Comuns que han participat en la comitiva municipal han anat amb samarretes reivindicatives dels treballadors de les biblioteques.
A més, en el transcurs de la comitiva s'ha sentit diverses persones, de forma aïllada, demanant a l'alcalde parar els desnonaments.