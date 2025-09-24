Collboni, Rull i Dalmau encapçalen la comitiva de la Mercè després d'assistir a la missa

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull i el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, han encapçalat aquest dimecres la comitiva de la Mercè des de la basílica de la Mercè fins a l'Ajuntament, acompanyats per la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, i regidors del consistori.
La comitiva ha sortit de la basílica cap a les 12 en acabar la missa, oficiada pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i a la qual han assistit també el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.
Els assistents a la basílica s'han trobat fora amb els regidors d'ERC i BComú, que no han anat a la missa, sinó directament a la comitiva popular.
ARRIBADA A L'AJUNTAMENT
Amb una trentena de músics, la Banda Municipal de Barcelona ha obert camí al carrer Regomir fins arribar a la plaça Regomir i després a l'Ajuntament, sobre les 12.30.
La comitiva també ha estat acompanyada per una representació de la cultura popular de la ciutat, amb Gegants i l'Àliga de Barcelona.
La comitiva s'ha obert camí cap al consistori, envoltada de la multitud que esperava per escoltar la Banda Municipal i veure els Gegants.