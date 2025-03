Collboni i Romero acorden destinar 70 milions a finançar 10 centres sanitaris de Barcelona

La Generalitat aportarà 33,2 milions per finançar 3 centres escolars

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, han acordat destinar 70 milions d'euros a finançar 10 equipaments sanitaris de la ciutat en els propers anys.

En un comunicat aquest dimarts, el consistori ha detallat que aquests centres són els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Fort Pienc; Casanova; Sardenya, Congrés i els Indians; La Sagrera; El Parc i la llacuna; La Marina; Gòtic i Barceloneta, així com les instal·lacions de l'Hospital Clínic.

La trobada entre Collboni i Romero, celebrada a l'Ajuntament, ha servit per fixar el marc de finançament i el calendari de diversos acords aconseguits en l'última Comissió Mixta entre les dues institucions.

Malgrat no ser un acord de la Comissió Mixta, la Generalitat també ha compromès els recursos per finançar la construcció dels centres educatius Escola Entença i Gaia, així com l'Institut Escola Xirinacs, amb 33,2 milions periodificats entre els anys 2026-27 i el 2028.

HABITATGE

En matèria d'habitatge, s'ha calendaritzat l'aportació de la Generalitat de 22 milions d'euros, repartits en 3 anualitats, per cofinançar la construcció per part de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona (IMHAB) de 1.151 habitatges assequibles entre 2025 i 2027.

Aquesta aportació se suma al compromís assumit per la Generalitat d'aportar 88 milions per finançar la construcció per part de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) de 637 habitatges, en el marc dels convenis de cessió d'11 solars per part del consistori, signats el passat 15 de gener de 2024.

DRETS SOCIALS I MNAC

Respecte a l'àrea de drets socials, s'ha estipulat una aportació de 15 milions per a la millora del finançament d'aquests serveis a la ciutat; per això, la Generalitat es compromet a aportar 5 milions inicialment sobre el pressupost per 2025, i afegir 10 milions addicionals durant 2026 en el marc del nou Contracte Programa 2026-2029.

L'Ajuntament i el Govern també han blindat el pressupost per a l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), amb prop de 65 milions d'euros, que permetran impulsar millores del museu.

ALTRES PROJECTES

La reunió també ha servit per assegurar el finançament per als propers anys de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, el Parc de Tecnologia Marítima i l'actualització del projecte d'ampliació de la L2 del Metro.

Finalment, també s'ha abordat l'increment progressiu d'aportacions de la Generalitat al Consorci de Ciències Naturals, així com d'ambdues institucions pel Mercat dels Flors, la rehabilitació de la nova seu de la Casa Àsia o l'impuls d'esdeveniments esportius com el Tour de França.