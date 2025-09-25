Collboni es reunirà amb António Costa (CE) dimarts a Brussel·les per parlar d'habitatge

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viatjarà a Brussel·les el 30 de setembre per reunir-se amb el president del Consell Europeu (CE), António Costa, i traslladar-li les necessitats i reclamacions sobre habitatge que tenen les grans ciutats europees en el marc de la iniciativa Mayors for Housing, que lidera la capital catalana.
En un comunicat aquest dijous, el consistori explica que la trobada servirà per preparar la sessió del CE del 23 d'octubre en què es debatrà "per primera vegada" la problemàtica de l'habitatge al continent.
Collboni ho farà acompanyat de l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo; l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; l'alcalde d'Atenes, Haris Doukas; i el de Dublín, Ray McAdam, com a representants de les 16 ciutats que formen part de Mayors for Housing, a més de la comissionada d'Afers Europeus del consistori, Mar Jiménez.
L'Ajuntament ha assenyalat que la reunió és iniciativa de Costa: "Aquesta acció confirma la intenció de les institucions europees d'abordar la crisi d'habitatge, tal com va afirmar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en el seu discurs sobre l'Estat de la UE en el qual va reblar que les solucions als problemes d'Europa s'han d'ancorar a les realitats locals".
A més a més, el 29 de setembre, el quart tinent d'alcalde d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament, Jordi Valls, participarà a Copenhaguen juntament amb Jiménez en el principal acte d'habitatge assequible que organitza Dinamarca dins les activitats de la presidència danesa del Consell de la UE.