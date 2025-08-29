Collboni es reuneix a Istanbul (Turquia) amb activistes LGTBI per mostrar el seu suport

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tancat aquest divendres el seu viatge a Istanbul amb una reunió amb activistes LGTBI per expressar el seu suport a un col·lectiu que pateix repressió i vulneració de drets a Turquia.
L'Ajuntament ha informat en un comunicat que Collboni ha conegut les dificultats amb les quals treballen entitats com el Comitè de l'Orgull d'Istanbul o l'associació BATOÇA, i ha remarcat que la visita s'emmarca en el seu compromís amb els drets fonamentals.
Turquia ocupa la posició 47 de 49 en el Rainbow Map 2025 en matèria de drets LGTBI, només per davant de Rússia i Azerbaidjan, i les marxes de l'Orgull estan prohibides des de 2015 amb episodis d'assetjament i detencions policials.