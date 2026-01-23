Collboni es reuneix a Barcelona amb la presidenta municipal de Guadalajara (Mèxic), Vero Delgadillo

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest divendres amb la presidenta municipal de Guadalajara (Mèxic), Vero Delgadillo, dins l'acord de cooperació signat durant la Fira Internacional del Llibre (FIL).
Durant la trobada a la capital catalana han valorat la bona relació entre les dues ciutats, basada en la cooperació i el diàleg en àmbits com la cultura, el desenvolupament urbà, la innovació i l'intercanvi econòmic, indica el consistori en un comunicat.
El memoràndum d'entesa signat durant la FIL té com a objectiu reforçar la relació de les capitals de Catalunya i Jalisco acordada el 1998 per treballar conjuntament en qüestions urbanístiques i de rehabilitació, entre d'altres.