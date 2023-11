Collboni es reuneix amb l'alcalde de Ramal·lah (Palestina) i li trasllada "la solidaritat de Barcelona"

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mantingut una reunió amb l'alcalde de Ramal·lah (Palestina), Issa Kassis, per "traslladar-li la solidaritat de Barcelona en aquest moment tràgic per l'escalada bèl·lica entre Gaza i Israel", segons va informar l'Ajuntament dimecres en un comunicat.

La trobada es va produir en l'Smart City World Expo, que se celebra de dimarts a dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i Collboni va aprofitar per traslladar al seu homòleg palestí el seu "compromís per un alto el foc a més de la determinació per continuar enviant ajuda humanitària a Palestina".

"Barcelona desplega tota la seva diplomàcia per unir esforços amb les ciutats a favor de la pau", va subratllar després d'insistir que les ciutats són, per definició, espais de convivència.