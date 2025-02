Collboni es reuneix amb entitats per mostrar el seu suport a la defensa dels drets de la infància

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presidit aquest divendres a l'Ajuntament la jornada del Pla d'Infància amb la participació d'entitats i experts que formen part de la Xarxa dels Drets de la Infància (XDI), amb l'objectiu de reconèixer i enfortir el treball compartit entre les entitats i el consistori en la protecció i promoció dels drets de la infància.

En la jornada també hi han participat la segona tinent d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, el comissionat de Polítiques d'Infància i Adolescència, Javier Rodríguez, i la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, informa el consistori en un comunicat.

Collboni ha agraït el paper "fonamental" de les entitats per abordar els nous reptes que la ciutat es planteja per al 2030 en relació amb la infància i l'adolescència, i ha escoltat totes les propostes dels participants i s'ha compromès a recollir-les per enfortir el treball compartit.