Collboni es reuneix amb la dona de Saif Abukeshek i demana alliberar els membres de la Flotilla

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dilluns amb la dona de l'activista espanyol-palestí Saif Abukeshek, Sally Issa, ja que el seu marit va ser capturat dijous passat en aigües internacionals mentre viatjava a bord de la Global Sumud Flotilla rumb a la Franja de Gaza, i ha reclamat el seu alliberament, així com la de l'activista Thiago Ávila.
"Demanem l'alliberament immediat de Saïf i de Thiago, segrestats en contra del dret internacional. Estem coordinats i en contacte permanent amb el Ministeri d'Afers Exteriors i valorem especialment els esforços diplomàtics que s'estan fent", ha afirmat en un comunicat.
Collboni, acompanyat per la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, ha transmès a Issa el treball que està fent a escala institucional per alliberar al seu marit i de tots els activistes que hagin estat detinguts "il·legalment" i que es contemplen vies de pressió política amb les xarxes i aliances de ciutats en les que participa Barcelona.