Collboni rep l'ambaixador de Palestina a Espanya per reforçar vincles i iniciatives comunes

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquest divendres al matí l'ambaixador de Palestina a Espanya, Fadi Elhusseini, qui va assumir el càrrec al juliol, per reforçar els vincles entre la ciutat i l'Estat palestí.
L'Ajuntament ha explicat en un un comunicat que la reunió també ha permès avançar en el desenvolupament d'iniciatives culturals compartides i perquè l'ambaixador expliqués a l'alcalde la situació actual a Palestina davant l'ofensiva militar israeliana.
Collboni ha explicat a Elhusseini els projectes que estan desenvolupant a diferents ciutats palestines a través de la iniciativa Districte 11 Ciutats de Palestina en àmbits com el desenvolupament urbà, la millora de l'espai públic i el desenvolupament econòmic local.