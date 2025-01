Collboni rep els Reis Mags a Barcelona demanant-los especialment pels nens necessitats

El Rei Melcior respon les peticions de pau: "Aquest desig l'hem de conquerir entre tots"

BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, han rebut aquest diumenge per la tarda els Reis Mags, que han arribat per mar a la ciutat, i Collboni els ha demanat especialment pels nens hospitalitzats i pels afectats per la Dana a València.

Durant el seu discurs al Portal de la Pau, els ha assegurat que els nens barcelonins han estat bons i que tots es mereixen regals, però ha tingut un record per als malalts, i també els ha demanat que facin possible que els nens afectats per la Dana es llevin "amb un somriure" el Dia de Reis.

Ha insistit que els nens "s'han portat molt bé" i a més desitgen que els altres nens del món estiguin bé i no tinguin carències.

A més, els ha demanat pau a les ribes de la Mediterrània, a Orient, a tots els continents i llars, i una prosperitat justa per a tothom: "Sisplau, Mags d'Orient, ajudeu-nos a fer-ho possible".

L'alcalde ha assegurat que aquesta cavalcada és una nit importantíssima per a la ciutat: "Des de Barcelona us hem preparat la millor cavalcada de totes".

Ha destacat que la cavalcada comença enguany amb una carrossa tirada per cavalls, pel bicentenari d'Els Tres Tombs, i que la desfilada també inclou il·luminació sostenible i llengua de signes en català.

Collboni els ha lliurat el pa i sal com a símbol d'hospitalitat, a més de la clau de la ciutat, "la clau màgica" per entrar a totes les llars de Barcelona.

EL REI MELCIOR

L'han escoltat atentament els tres Reis Mags: Melcior (que ha pronunciat un discurs en nom dels tres), Gaspar (que ha sorprès per la seva màgica semblança a l'escriptor Carlos Zanón) i Baltasar (que ha recordat a molts l'actor Anthony de León Pérez).

El Rei Melcior, la veu del qual ha recordat màgicament al regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha assegurat a l'alcalde que la seva ciutat "és la més maca de totes" per les que han passat.

També ha destacat que arriben a Barcelona després de llegir cartes en què els nens es preocupen pels nens que pateixen els conflictes al món.

"Encara que fem el possible, aquest desig l'hem de conquerir entre tots", ha advertit.

Ha demanat que tothom desitgi alhora pau per conviure al món amb felicitat, i també ha demanat il·lusió i màgia entre grans i petits.