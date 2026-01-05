Collboni rep els Reis d'Orient a Barcelona i els demana "protecció" per als nens en situació de conflicte

Melcior desitja als infants de la ciutat que no perdin "mai la il·lusió" ni l'esperança de canviar el món
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Port, José Antonio Carbonell, han rebut aquest dilluns els Reis d'Orient, que han arribat al Portal de la Pau a bord d'una embarcació de les golondrines, i els ha donat les claus de la ciutat i els ha demanat "protecció" per als nens immersos en conflictes bèl·lics i situacions de discriminació.
"Demano per als nens i nenes que viuen un conflicte bèl·lic i situacions de discriminació molt amor i protecció en nom de tots els ciutadans de Barcelona", ha desitjat l'alcalde a Melcior, Gaspar i Baltasar, als qui ha assegurat la millor acollida i hospitalitat.
També els ha assegurat que els infants de la ciutat "s'han esforçat molt i s'han portat molt bé, a casa, amb els amics i també amb la ciutat, cuidant-la, respectant-la i fent-la cada dia una mica millor" i els ha traslladat els seus desitjos per a aquest 2026.
"Que no hi hagi més guerres, en un món en pau on les persones i els pobles ens puguem entendre dialogant, amb respecte, i Barcelona se sumi a aquest desig de pau, diàleg i respecte al nord, el sud, l'est i l'oest, a tots els continents, països i llars", ha afegit Collboni.
REI MELCIOR
El rei Melcior, del qual els assistents han destacat una màgica semblança amb el president del Grupo Planeta, José Creuheras, ha agraït la càlida rebuda de la ciutat en nom de Ses Majestats, i ha demanat als nens i nenes barcelonins que no perdin "mai la il·lusió" ni l'esperança de canviar el món.
"Confiem en tots vosaltres", ha assegurat Melcior, que ha destacat que Barcelona ha tornat a demostrar que és una ciutat acollidora a la qual els fa molta il·lusió tornar cada any.
També ha recordat als més petits que "la màgia no existeix només aquesta nit, la podeu fer tots els nens cada dia, perquè feu màgia quan dieu una paraula bonica com gràcies, si us plau, o quan feu una abraçada sincera, un petó o un somriure".
Melcior ha estat acompanyat per Gaspar, que ha recordat per la seva similitud el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i per Baltasar, i han recollit les claus de la ciutat i han promès que aquesta nit repartiran la seva màgia per tot Barcelona.