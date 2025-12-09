Collboni rep l'equip que substituirà l'Israel Premier Tech en el Tour de França

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquest dimarts el Never Say Never (NSN) Cycling Team, l'equip d'origen suís que substituirà l'Israel Premier Tech en el Tour de França i que tindrà seu a Barcelona i a Girona.
En la presentació, l'alcalde ha destacat que el 2026 Barcelona serà l'epicentre del ciclisme mundial en acollir la Grand Départ del Tour: "Però ara, a més ho farem amb un equip amb seu a Barcelona a la línia de sortida", ha reivindicat, indica el consistori en un comunicat.
El nou equip, fundat per l'exfutbolista Andrés Iniesta i l'empresa Stoneweg, és un dels 19 conjunts reconeguts per la Unió Ciclista Internacional per competir en les grans curses --Tour de França, Giro d'Itàlia i Vuelta Espanya-- els pròxims 3 anys.