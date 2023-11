Collboni reivindica el rol internacional de Barcelona i en defensa l'"ambició global"

Assegura que la ciutat aporta "prestigi" a la presidència espanyola de la UE



BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el rol de la ciutat en la diplomàcia internacional i n'ha defensat l'"ambició global", en la inauguració de l'any acadèmic de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (Ibei) aquest dijous.

En la ponència 'Barcelona: una ciutat global a escala humana', davant l'exalcalde de la capital catalana i president de l'Ibei, Narcís Serra, ha dit que, en reptes com la crisi climàtica i les desigualtats socials, "Espanya, Europa i la resta del món necessiten Barcelona més que mai".

Collboni també ha subratllat la contribució de la ciutat a la presidència espanyola de la Unió Europea i ha afirmat que Barcelona pot aportar "tota la seva capacitat, prestigi i poder perquè la presidència sigui un èxit" i permeti reforçar la construcció europea.

A més a més, ha recordat l'oferiment de la ciutat "a Israel i Palestina i a la resta de la comunitat internacional" per acollir, dins la cimera de ministres d'Afers Exteriors de l'Euro-Mediterrani, converses que permetin acabar en un acord de pau.

"Mai no és massa tard per a la pau", ha expressat, i ha insistit en un alto el foc humanitari a Gaza que permeti l'obertura de corredors per a l'ajuda essencial.

Amb tot, Collboni ha posat en valor la projecció internacional de Barcelona: "És la millor ciutat del sud d'Europa per viure-hi i treballar-hi", i ha recordat que se situa en el top 5 del rànquing internacional de congressos.