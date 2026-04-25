Collboni reivindica que l'habitatge "sí que és una prioritat nacional"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat que l'habitatge "sí que és una prioritat nacional", en referència al concepte de 'prioritat nacional' reflectit en l'acord entre PP i Vox a Extremadura.
En una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press aquest dissabte, l'alcalde ha assegurat que en el debat sobre la 'prioritat nacional' queda clar el que diu la que considera la ultradreta, en referència a Vox, però que quan se li pregunta al PP com és aquesta prioritat, no saben dir quina és: "Per a nosaltres i per a mi, com a alcalde, la prioritat nacional és l'habitatge, sens dubte, avui dia", ha insistit.
En referència a la situació de l'habitatge a Barcelona, ha explicat que la ciutat té un límit físic i geogràfic per a la construcció d'habitatge, però que s'ha "passat el rasclet per tota la ciutat" per buscar espais on es pot créixer, i ha posat com a exemple zones com la Sagrera o la Marina del Prat Vermell.
Així, ha explicat que a l'inici del seu mandat, al 2023, es construïen a la ciutat 500 habitatges públics a l'any i que aquest 2026 es lliuraran "probablement" 1.200, per la qual cosa considera que a la ciutat s'està produint un salt d'escala en la producció d'habitatge.
PISOS TURÍSTICS
D'altra banda, s'ha referit als pisos turístics i ha assegurat que els eliminaran per a l'any 2028, malgrat que, ha assegurat, aquest any "està havent-hi una pressió molt forta" per part de portals que ofereixen pisos turístics, encara que, defensa, és legítim i legal intervenir al mercat per garantir el dret a l'habitatge.
"Una cosa és la democràcia, el poder local, el poder de l'alcalde. I l'altra són els riquíssims bufets d'advocats que van a contractar els fons voltor que tenen milers de pisos a Barcelona perquè vostè no ho aconsegueixi. Però ho aconseguirem igual. Perquè jo crec que aquí també ens juguem per a què segueix la democràcia", ha assenyalat.
CIMERA PROGRESSISTA A BARCELONA
Preguntat sobre la cimera progesista celebrada a Barcelona la setmana passada ha assegurat que és un orgull ser un punt de referència "mundial de la defensa de la democràcia i els drets humans".
"Tots els líders progressistes que ens congreguem a Barcelona llancem aquest missatge en un moment a més d'una certa, en fi, inquietud, por, incertesa davant dels quals gestionen el món. Alguns sembla que han perdut directament el cap i uns altres estan incendiant el planeta", ha sentenciat.