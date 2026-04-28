Collboni reivindica l'accés a "l'habitatge assequible" per garantir el "dret a quedar-se a la ciutat"

Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mantingut una reunió amb el seu homòleg londinenc, Sadiq Khan, en la qual han compartit les seves polítiques centrades en el que el regidor barceloní ha definit com el "dret a quedar-se a la ciutat".
Durant la seva reunió d'aquest dimarts en el marc de la 'Bloomberg CityLab 2026', organitzada per 'Bloomberg Philanthropies' i el 'Aspen Institute' a Madrid, Collboni ha destacat que aquest "dret" es fonamenta en l'accés a un habitatge assequible. En aquest sentit, ha valorat les polítiques de regulació dels preus del lloguer i la seva proposta d'eliminar els pisos turístics a Barcelona per a l'any 2028 amb la finalitat de "garantir" l'ús residencial del parc d'habitatge.
Així mateix l'alcalde de Barcelona ha expressat haver compartit també polítiques contra el canvi climàtic amb Khan. "Combatre els efectes del canvi climàtic ens obliga als alcaldes a aplicar polítiques noves i innovadores que no s'havien fet fins ara perquè tenim reptes als quals les ciutats encara no s'havien enfrontat", ha esgrimit.
"TRANSFORMACIÓ" EN LA RAMBLA I OXFORD STREET
Tots dos líders han intercanviat "experiències i informació" sobre les dues transformacions urbanes "emblemàtiques" com són la de la Rambla de Barcelona i la d'Oxford Street a Londres, que avancen en paral·lel.
Collboni ha expressat que aquestes remodelacions són el "símbol de la voluntat de recuperar els centres urbans també per a la vida dels ciutadans", així com de tenir un "comerç de proximitat". En concret en la Rambla, ha expressat la seva intenció de "recuperar la seva fortalesa com a eix cultural, recuperant teatres i museus que estan al centre de la ciutat".
Per la seva banda, l'alcalde de Londres ha qualificat a Barcelona com un "far" per a altres ciutats del món. Khan ha elogiat el perfil "progressista" de Collboni i la seva capacitat per abordar "la crisi del cost de la vida" i transformar el "desafiament del turisme en una oportunitat per als residents".
De la mateixa manera ha reconegut sentir-se "inspirat" per les polítiques de Barcelona contra el trànsit i la contaminació atmosfèrica. A més, ha subratllat la importància de la "col·laboració de les ciutats enfront de la competició", destacant el paper actiu de Collboni a la xarxa 'C40' d'alcaldes compromesos contra el canvi climàtic.
Finalment tots dos alcaldes han reafirmat el seu compromís amb el Sud Global, assumint la responsabilitat de les ciutats del Nord en la lluita contra els efectes del canvi climàtic.