Collboni reivindica l'"accent social" present en el model de transició energètica de Barcelona

Assegura que aquest és "el camí que ha emprès" la capital catalana gràcies al Pla Clima
BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat l'"accent social" present en el model de transició energètica de la capital catalana, amb l'objectiu de fer arribar l'adaptació climàtica a tots els estrats de la població.
"La política climàtica o és social o no és política climàtica, ha d'estar internalitzada", ha dit en l'obertura de les Jornades Barcelona pel Clima, al costat de la vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen.
En aquest sentit, ha reivindicat el Pla Clima com un dels 3 plans estratègics més importants del Govern municipal, juntament amb el Pla Viure i el Pla Endreça, en el qual s'emmarquen els plans Clima-Escola, per climatitzar les 170 escoles de la ciutat fins al 2029, i Ombres, per protegir del sol uns 200 espais.
EL CAMÍ DE BARCELONA
"Aquest és el camí que ha emprès la ciutat de Barcelona d'una manera molt ambiciosa, però també molt realista", ha afirmat Collboni, que ha assenyalat que, com a conseqüència, els equipaments públics de la ciutat ja estan multiplicant per 5 la producció d'energia fotovoltaica.
Finalment, ha defensat que la transició ecològica i la lluita contra els efectes del canvi climàtic és un "repte col·lectiu de tots i totes", en el qual les ciutats tenen un paper especial com a primer factor de canvi.
"Ho estem aconseguint, cada estiu una mica més, perquè cada estiu tenim més ombra, més refugis climàtics, més escoles climatitzades i una ciutat que, de manera molt clara, està electrificant tota la seva mobilitat pública i espero que també la privada en els pròxims anys", ha finalitzat l'alcalde.