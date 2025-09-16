Collboni reivindica el "compromís" de Barcelona amb la recerca sobre l'Alzheimer

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el "compromís" de la ciutat amb la recerca i la producció científica sobre l'Alzheimer per millorar la vida de les persones que pateixen aquesta malaltia.
"L'Ajuntament no hi té cap competència, però sí un compromís que surt de la pròpia ciutat, del teixit associatiu, els hospitals i els centres de recerca", ha sostingut aquest dimarts durant la presentació de l''Estratègia per l'Alzheimer i altres demències 2025-2030'.
Ha assenyalat que la capital catalana és la "segona ciutat d'Europa en producció científica" sobre aquesta malaltia i ha destacat la voluntat que també sigui líder en l'acompanyament social i comunitari de les persones que el pateixen i les seves famílies.
Per la seva banda, la regidora de Salut, Marta Villanueva, ha destacat l'estratègia, la primera d'aquest tipus que es desplega a Barcelona, com una "eina integral i transversal" que reflecteix la voluntat de la ciutat i el seu teixit social de procurar el màxim benestar i la dignitat de les persones.
L'estratègia s'estructura a partir de les següents línies estratègiques: sensibilitzar, prevenir, orientar, acompanyar i investigar, i compta amb un pressupost de 6 milions per a diverses accions, entre les quals la posada en marxa del HUB Alzheimer Barcelona.