Collboni reivindica el "compromís amb la lluita feminista" i contra els estereotips

L'Ajuntament desplega una lona amb el lema 'Trenquem els estereotips' pel 8M 2026
BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el "compromís amb la lluita feminista" i contra els estereotips de gènere de Barcelona que, ha afirmat, sempre lluitarà per la llibertat i la igualtat efectiva entre homes i dones.
Així s'ha expressat aquest divendres, dos dies abans del Dia Internacional de les Dones, que es commemora aquest diumenge 8 de març, després de desplegar una lona a la façana de l'Ajuntament amb el lema 'Trenquem els estereotips'.
L'alcalde ha assenyalat que la lona recorda que "encara queda camí per recórrer" per assolir la igualtat real que, ha sostingut, passa per trencar totes les etiquetes que limiten les oportunitats de les dones en el dia a dia.
"Barcelona alça la veu per trencar les etiquetes que ens fan retrocedir, que volen perpetuar les desigualtats", ha afirmat Collboni, que ha reivindicat la figura de Gisèle Pelicot, present aquest dijous a la ciutat, i la seva lluita i coratge.
En aquest sentit, ha cridat a combatre tots els tipus de violència contra les dones, "física, sexual, simbòlica, psicològica i tots els discursos" que les limiten en les seves llibertats, perquè visquin lliures i es converteixin en el que vulguin ser.
MANIFEST
A continuació, ha fet una lectura del manifest amb la tinent d'alcalde de Feminismes i Memòria Democràtica, Raquel Gil, que també celebra els 50 anys de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades a Barcelona el 1976.
"Recollim aquest llegat amb humilitat i responsabilitat. És un llegat que ens inspira, que ens guia i que ens recorda que la igualtat, encara avui, és una tasca inacabada", apunta el manifest.