Collboni reivindica que "Barcelona està preparada" per a una altra crisi

Celebra com un "prodigi" que la ciutat hagi recuperat la normalitat en 24 hores

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat que "Barcelona està preparada" per a una altra crisi com la d'aquest dilluns i dimarts a causa de l'apagada elèctrica, que també va patir la resta de l'Estat.

"Barcelona compta amb excel·lents professionals i hi ha una experiència acumulada en gestió de crisis. No hem de descartar que es pugui repetir", ha assegurat en una entrevista d'aquest dimecres a '20minutos' recollida per Europa Press.

Ha explicat que després del tall elèctric, la "resposta dels serveis d'emergència va ser rapidíssima" malgrat tractar-se d'una emergència inèdita, i que mitja hora després tant les emergències mèdiques com la policia i els bombers ja estaven fent les tasques pertinents.

Sobre la represa del servei, ha celebrat que la ciutat va recuperar la normalitat en 24 hores: "Un prodigi", ha valorat l'alcalde, que ha destacat l'extraordinària, en les seves paraules, actitud dels veïns durant l'episodi, durant el qual no es va produir cap accident greu.

DUES FASES

En preguntar-li per com es va abordar la situació per part del govern municipal, ha explicat que es va donar en dues fases: la primera, diagnosticar la situació de la ciutat, prioritzar els rescats i garantir el combustible dels generadors d'hospitals i residències.

En segon lloc, es van fixar tres prioritats de cara a la nit: garantir la mobilitat, especialment reactivant el Metro; assegurar que ningú en trànsit dormís al carrer, per la qual cosa es van habilitar 4 poliesportius, i procurar la "màxima seguretat amb presència policial" com a efecte dissuasiu.

També ha recordat que va ser notificat de la situació durant un acte a Fira de Barcelona amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que de seguida es va convocar el Centre de Coordinació Operativa d'Emergències (CECOR) i es van posar en marxa "tots els protocols".