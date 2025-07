Collboni: Barcelona podrà "veure i viure molt de prop" la regata Puig Vela Clàssica

Marc Puig celebra que algunes de les 40 embarcacions participants són "peces de museu"

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona tornarà a acollir del 9 al 12 de juliol la regata Puig Vela Clàssica, que en la XVIII edició reunirà 40 embarcacions de deu nacionalitats diferents i tindrà un recorregut tan a prop de la costa com sigui possible, perquè així els barcelonins puguin "veure i viure molt de prop" la competició, segons l'alcalde Jaume Collboni.

"Un certamen que ens torna a reconnectar amb el mar", ha celebrat Collboni aquest dilluns en una roda de premsa, al costat del president executiu de Puig, Marc Puig, i el president del Reial Club Nàutic de Barcelona, Jordi Puig.

Organitzada per Puig i el Reial Club Nàutic de Barcelona, i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la regata torna a les dates habituals al juliol, després de ser traslladada al setembre durant l'any passat per la Copa Amèrica de vela.

En aquesta edició es podran veure vaixells destacats de l'arquitectura naval dels segles XIX i XX i hi haurà quatre categories en funció del disseny, l'antiguitat i les dimensions: vaixells d'època, vaixells clàssics, vaixells 'modern classics' i 'big boats'.

Marc Puig, que ha defensat que la competició no és tan comercial com altres en no tenir tants patrocinadors, ha recordat que els participants són famílies que competeixen amb vaixells que són "peces de museu".

Així ha coincidit també Jordi Puig, que ha reivindicat la bellesa de les embarcacions: "Són peces molt cuidades, que estan en perfecte estat, i hi ha gairebé una competició fora de l'aigua per veure quin brilla més".

Alguns dels vaixells que s'han vist en altres edicions són l'Islander, que ostenta el rècord de navegar en solitari la volta al món, o el Manitou, que va ser utilitzat per John F. Kennedy durant els seus anys com a president dels Estats Units.

ESDEVENIMENT INTERNACIONAL

Es tracta d'un esdeveniment internacional que forma part del calendari oficial de la Reial Federació Espanyola de Vela i és puntuable per al III Campionat Internacional CIM (Comitè Internacional del Mediterrani), a més del XIV Trofeu Mare Nostrum - Copa d'Espanya de Vaixells Clàssics.

En aquest sentit, Collboni ha valorat que és una de les "regates més prestigioses", i ha agraït a la companyia que uneixi a Barcelona l'esperit internacional amb la vocació de proximitat.

Marc Puig ha recordat el seu vincle emocional amb la vela a Barcelona i ha assegurat que l'empresa dedicada al sector de la cosmètica sempre ha tingut la voluntat de mantenir les seves arrels a Barcelona, que ha descrit com la millor ciutat del Mediterrani.

Així, Jordi Puig ha assenyalat que treballaran per potenciar Barcelona com el millor camp de regates possible i per consolidar la ciutat "com la capital nàutica que és".