Collboni reivindica Barcelona com un "laboratori de proves" en mobilitat sostenible

Reclama "mantenir l'aposta" per desplegar la xarxa de recàrrega dels vehicles elèctrics

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el paper de Barcelona com a "laboratori de proves" per desplegar la tecnologia de mobilitat sostenible, tant pública com privada.

Ho ha dit aquest divendres durant el seu parlament abans de l'esmorzar institucional del saló Automobile, que se celebra fins al 18 de maig al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i en el qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu.

A més a més, hi han participat el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el director d'Automobile Barcelona, Enrique Lacalle, i el president d'Anfac, Josep Maria Recasens.

"Barcelona vol formar part de les ciutats líders en innovació en mobilitat sostenible", ha assegurat l'alcalde, que ha recordat les proves dutes a terme a la ciutat els últims mesos amb diversos minibusos de conducció autònoma.

També ha fet una crida a "mantenir l'aposta" en la infraestructura de recàrrega elèctrica de les ciutats espanyoles per garantir el desplegament del vehicle elèctric, en les seves paraules,

Ha enaltit els 25 milions d'euros invertits per l'Ajuntament de Barcelona en la instal·lació de punts de recàrrega i ha reiterat que l'objectiu del govern municipal és que el 2030 arribin a uns 3.000.

AUTOMOBILE

Sobre el saló, a la inauguració del qual també han assistit el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el director del saló, Enrique Lacalle, ha esperat que sigui un "èxit de visitants i de vendes" en la 43a edició.

Així mateix, ha reivindicat que la capital catalana continuï sent la seu d'un congrés que "representa un sector tan important per a l'economia" de Catalunya i la resta d'Espanya.