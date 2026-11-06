Collboni reivindica Barcelona com a "ciutat industrial" i el DFactory com a exemple

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la capital catalana com a "ciutat industrial", que veu reforçada per l'ampliació del DFactory per part del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), les obres del qual ha visitat aquest divendres.
Acompanyat pel tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls; el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general de l'enclavament, Blanca Sorigué, ha destacat el paper del DFactory en l'adaptació de Barcelona al segle XXI, indica el CZFB en un comunicat.
Ha afirmat que el DFactory "representa molt bé" la transformació cap a una indústria més innovadora, digital, sostenible i vinculada al talent, per construir la futura Barcelona.
PERE NAVARRO
Navarro ha defensat la necessitat d'una "indústria innovadora, digitalitzada i sostenible, capaç d'integrar-se a la ciutat", per convertir-se en motor de desenvolupament econòmic i social.
En aquest sentit, ha dit que el DFactory "representa una nova manera d'entendre la relació entre indústria i ciutat", per permetre que la capital catalana pugui continuar liderant aquesta transformació.
BLANCA SORIGUÉ
Sorigué ha sostingut que l'ampliació de l'enclavament permetrà un "salt d'escala" en la seva capacitat de connectar indústria, innovació, tecnologia i talent per generar noves oportunitats.
Respecte a les obres d'ampliació del DFactory, aquest novembre està previst que s'enllesteixi l'edifici Cub; al desembre, que s'avanci i s'acabin els edificis A i D; i al gener, que comencin les obres de l'edifici B.
D'aquesta manera, el CZFB manté la inauguració oficial de l'ampliació del DFactory el febrer del 2027, quan celebrarà al març el primer acte oficial a l'edifici Cub i començarà l'activitat dels edificis A i D.