Collboni "rectifica" i no anomenarà 'Festa Major' la celebració prèvia a l'inici del Tour

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que el Govern municipal no anomenarà 'Festa Major' la celebració prèvia a l'inici del Tour de França, després de parlar-ho amb el Consell de les Festes Majors de la ciutat, que rebutjava el nom que l'Ajuntament va posar a aquesta programació: "Efectivament, es poden cometre errors i quan es comet un error, es rectifica, no passa res".
Collboni ha explicat el canvi durant el ple municipal d'aquest divendres en respondre a un prec d'ERC que li demanava reconsiderar la denominació dels actes que se celebraran del 26 de juny al 5 de juliol.
"El Consell de les Festes Majors és una part molt important de la nostra identitat com a ciutat perquè té un impacte molt positiu en el teixit local i nosaltres estem orgullosos que una de les característiques dels nostres barris siguin les festes majors", ha exposat.
Així mateix, l'alcalde ha afirmat que les activitats que se celebraran durant aquests dies són un "estímul" per al comerç local perquè els ajuda en la seva activitat diària.
En aquesta línia, ha apuntat que els clubs ciclistes de barri han participat en la programació, de la mateixa manera que els establiments de proximitat, en el que ha considerat un "gran esdeveniment esportiu".