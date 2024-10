Collboni recorrerà contra la sentència del TSJC que anul·la les consultes ciutadanes de Colau

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El govern de Jaume Collboni recorrerà contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la parcialment el reglament de consultes ciutadanes de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i n'ha defensat la "vigència", han informat fonts municipals consultades per Europa Press.

Dijous, el TSJC va estimar parcialment el recurs interposat per la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics (CCIES) contra el Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona del 27 de maig del 2022, durant el mandat Colau.

En la sentència, avançada per 'La Vanguardia' i consultada per Europa Press, la secció 5 de la sala contenciosa administrativa del TSJC anul·la els articles 71.1, 75.3 b) i c) i 77.4, relatius a les consultes ciutadanes, ja que entén que aquest reglament del 2022 corregeix deficiències d'un de previ del 2017, però "presenta un alt nivell d'ambigüitat a l'hora de definir l'objecte de les consultes ciutadanes" per la qual cosa la regulació infringeix el principi de seguretat jurídica.

Segons aquestes fonts, en la sentència, el TSJC, que anul·la parcialment 4 articles del reglament, "ho fa en aspectes molt puntuals que no impedeixen en cap cas" dur a terme processos participatius.

En aquest sentit, el consistori ha assegurat que "el que s'ha anul·lat són aspectes no transcendentals" d'aquesta normativa municipal.