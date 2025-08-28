Collboni recolza en Turquia a l'alcalde d'Istanbul empresonat per motius polítics, Ekrem Imamoglu

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona i vicepresident d'Eurocities, Jaume Collboni, ha participat aquest dijous a Istanbul (Turquia) en un acte de suport a l'alcalde de la ciutat turca, Ekrem Imamoglu, detingut i empresonat per motius polítics, ha informat el consistori en un comunicat.
Imamoglu va ser detingut i destituït del seu càrrec el 19 de març d'aquest any i un jutge va ordenar el seu ingrés a la presó de Silivri, enfront de la qual aquest dijous, a més de Collboni, s'han concentrat l'alcalde en funcions d'Istanbul, Nuri Aslan; la dona de l'alcalde empresonat, Dilek Kaya Imamoglu, i una desena d'alcaldes de ciutats europees com Atenes, Budapest o Sofia.
En la seva intervenció, Collboni ha manifestat que "Eurocities té com a clar mandat promoure i defensar la democràcia local" i ha volgut expressar la seva solidaritat amb Imamoglu, del que ha dit que va ser empresonat injustament malgrat haver estat un líder triat democràticament, en les seves paraules textuals.
L'alcalde de Barcelona ha afegit que la diplomàcia és el camí: "Units podem donar llum als principis que defensem i reforçar les institucions. Continuarem junt amb el nostre col·lega, el seu coratge ens inspira i ens compromet a continuar defensant la democràcia".
Abans d'assistir a aquest acte, la delegació de representants locals ha visitat l'Ajuntament Metropolità d'Istanbul, on els alcaldes han estat rebuts per Nuri Aslan i on Collboni ha fet lliurament del 'Premi Especial per a la Democràcia' d'Eurocities a Ekrem Imamoglu i que ha recollit la seva esposa, Dilek Kaya Imamoglu.