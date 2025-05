Collboni recepta un model social fort davant "el que diuen a Washington o Buenos Aires"

La consellera Romero defensa una "prosperitat compartida" en el II Congrés d'UGT - Serveis Públics

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat l'impuls d'un model social fort i d'una economia dinàmica, amb èmfasi en la problemàtica de l'habitatge, davant "el que ens diuen des de Washington, Buenos Aires o moltes capitals europees".

Ho ha dit en el II Congrés Ordinari d'UGT - Serveis Públics de Catalunya, que se celebra a Barcelona entre aquest dimecres i dijous, en el qual ha destacat els 30 anys que ha estat militant en el sindicat i la seva influència en els seus aprenentatges personals i polítics.

"A Madrid, el preu de l'habitatge va pujar un 16% l'any passat i a Barcelona l'hem abaixat en un 6% el primer trimestre de l'any. És la diferència entre fiar-ho tot a la lògica del mercat, com diuen des de Washington o Buenos Aires, o defensar un model social fort", ha reivindicat Collboni.

En aquest sentit, ha subratllat que, en l'àmbit de l'habitatge, les regles del mercat i la lògica de l'oferta i la demanda a Europa "fan que el dret a un habitatge sigui inaccessible", tant per a les capes més vulnerables de la població com per a les famílies de classe mitjana.

Per això, ha destacat que, quan el mercat no proveeix els serveis que garanteixen els drets bàsics, "cal intervenir regulant-lo".

POSICIONS CONTRÀRIES

Durant el congrés, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha instat a remar cap a una "prosperitat compartida" davant les forces de dreta i extrema dreta i ha ressaltat que els serveis públics són, textualment, la garantia que existeix un estat del benestar fort.

En la mateixa línia, la vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha alertat sobre "les posicions sense escrúpols i els missatges apocalíptics de la dreta i l'extrema dreta" que, a parer seu, generen desafecció entre la ciutadania cap a allò públic.